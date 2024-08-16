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Рогов: авантюра Зеленского не остановила продвижение России в зоне СВО

Рогов: авантюра Зеленского не остановила продвижение России в зоне СВО

Авантюра Владимира Зеленского с атакой на Курскую область не остановила продвижение ВС России в зоне проведения специальной военной операции, заявил председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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