Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

Пока украинские войска продолжают пытаться реализовать "контрнаступ" в Курской области, неся значительные потери и оставляя на полях битвы тела своих солдат, российское подполье раскрывает истинные цели ВСУ.

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