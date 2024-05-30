По данным надёжного инсайдера, следующий трейлер Monster Hunter Wilds покажут в ближа...

По данным надёжного инсайдера, следующий трейлер Monster Hunter Wilds покажут в ближайшие 10 днейПоскольку Sony анонсировала свою следующую презентацию State of Play на завтра, Summer Game Fest состоится на следующей неделе, Capcom может вскоре выпустить второй трейлер Monster Hunter Wilds.