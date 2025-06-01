Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 036 подписчиков

Луис Энрике трогательно вспомнил дочь после победы «ПСЖ» над «Интером»

Луис Энрике трогательно вспомнил дочь после победы «ПСЖ» над «Интером»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике эмоционально вспомнил свою дочь Ксану после победы его команды над «Интером» со счётом 5:0 на стадионе «Арена Мюнхен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх