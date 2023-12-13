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GoDaddy отказал русским. Регистратор отключает домены

GoDaddy отказал русским. Регистратор отключает домены

GoDaddy прекратит обслуживание клиентов в России до конца 2023 годаGoDaddy, известная американская компания, предлагающая услуги регистрации доменов и веб-хостинга, объявила о своем решении закрыть счета клиентов, которые «могут находиться на территории Российской Федерации», до 31 декабря 2023 года.

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