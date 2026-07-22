Мигранты напали на жену ветерана, мужа избили, а полиция запретила жене писать заявление. Хроника абсурда

Очень прискорбно и погано по отношению к Россиянам!!!! Все силовикам позор, пятно , которое никогда не смоется ни чем!!!

Владимир Елкин

Так, вероятно, этот отдел полиции хорошо пасётся на этом рынке! А кто ж пилит сук, на котором сидит? А их министр, вместо наведения порядка в МВД и решения вопроса о повышении денежного довольствия операм "на земле" занимается непонятно чем! Вот и результат! Кадры решают всё!