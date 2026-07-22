Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты напали на жену ветерана, мужа избили, а полиция запретила жене писать заявление. Хроника абсурда

Мигранты напали на жену ветерана, мужа избили, а полиция запретила жене писать заявление. Хроника абсурда

Точка зрения Автор: В. Панченко Представьте себе обычный вторник на рынке. Запах специй, крики продавцов, суета.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Очень прискорбно и погано по отношению к Россиянам!!!! Все  силовикам позор, пятно , которое никогда не смоется ни чем!!!
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1 м.
Владимир Елкин
Так, вероятно, этот отдел полиции хорошо пасётся на этом рынке! А кто ж пилит сук, на котором сидит? А их министр, вместо наведения порядка в МВД и решения вопроса о повышении денежного довольствия операм &quot;на земле&quot; занимается непонятно чем! Вот и результат! Кадры решают всё!
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1 м.
Анатолий Витушкин
9 отдел в народе славится отсутствием защиты русских от мигрантов. Там своя присяга кому служить.
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1 м.