Точка зрения Автор: В. Панченко Представьте себе обычный вторник на рынке. Запах специй, крики продавцов, суета.
Мигранты напали на жену ветерана, мужа избили, а полиция запретила жене писать заявление. Хроника абсурда
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
Очень прискорбно и погано по отношению к Россиянам!!!! Все силовикам позор, пятно , которое никогда не смоется ни чем!!!
Ответить
1 м.
Владимир Елкин
Так, вероятно, этот отдел полиции хорошо пасётся на этом рынке! А кто ж пилит сук, на котором сидит? А их министр, вместо наведения порядка в МВД и решения вопроса о повышении денежного довольствия операм "на земле" занимается непонятно чем! Вот и результат! Кадры решают всё!
Ответить
1 м.
Анатолий Витушкин
9 отдел в народе славится отсутствием защиты русских от мигрантов. Там своя присяга кому служить.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии