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Эксперт рассказала, как мошенники используют селфи со звёздами

Эксперт рассказала, как мошенники используют селфи со звёздами

"Звёздные моменты" используют для обмана доверчивой публики без ведома самих знаменитостейИз невинного развлечения селфи со звёздами превратились в последние годы в настоящую индустрию, таящую множество опасностей и подводных камней.

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