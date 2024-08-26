В Магадане участковые уполномоченные полиции напомнили гражданам о том, как не стать жертвой мошенников

В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «СТОП! Мошенник!». Сегодня участковые уполномоченные городского отдела полиции Вадим Вавилов, Михаил Лещенко и Александр Бударин провели беседы с прохожими на центральных улицах Магадана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии