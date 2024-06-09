По информации ряда источников, уголовное преследование создателя компании «Лайф-из-Гуд» и кооператива «Бест Вей» Романа Василенко может быть прекращено – прежде всего из-за общественно-политического резонанса, которое оно породило: массовых акций протеста пайщиков кооператива, в том числе членов СВО, и членов их семей в регионах, недовольных тем, что их средства уже два года заблокированы на счетах и они не могут ни забрать их назад, ни приобрести квартиру.