«Проиграли сражение, но не войну»: Камала Харрис рассчитывает стать лидером сопротивления Демпартии США

Представители Демократической партии США смирились с поражением на президентских выборах. Накануне пока еще действующий президент Штатов Джо Байден и его заместитель Камала Харрис, уступившая Трампу в предвыборной гонке, лично позвонили 47-му главе Белого дома, поздравили его с победой и пообещали мирную передачу власти.