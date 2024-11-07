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«Проиграли сражение, но не войну»: Камала Харрис рассчитывает стать лидером сопротивления Демпартии США

«Проиграли сражение, но не войну»: Камала Харрис рассчитывает стать лидером сопротивления Демпартии США

Представители Демократической партии США смирились с поражением на президентских выборах. Накануне пока еще действующий президент Штатов Джо Байден и его заместитель Камала Харрис, уступившая Трампу в предвыборной гонке, лично позвонили 47-му главе Белого дома, поздравили его с победой и пообещали мирную передачу власти.

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