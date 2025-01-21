Глава инженерной службы РВСН попал в дело экс-начальника департамента Минобороны России

Вторым фигурантом уголовного дела бывшего начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого оказался начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов.
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