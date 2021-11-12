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Данные обладателей фейковых сертификатов о вакцинации утекли в Сеть

Данные обладателей фейковых сертификатов о вакцинации утекли в Сеть

Теперь уголовная ответственность грозит как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.

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Комментарии
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Евгений Письменный
А не может ли это быть данными из  легального реестра?
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12 час.
Николай Николаевич
Николай Герасименко
Интересно, а что, купившие сертификаты отмечены какими-то особыми маркерами в общей базе, что их можно выделить отдельно!? Явный вброс на злобу дня.
Что тут непонятного? Врачи или кто там хитроумный подстраховался. И сделал дубликат списка. Нехило попали бараны. Сначала 5 тысяч,чтобы попасть в число счастливчиков,потом 40 за то ,чтобы из него выпасть! О какой честности и порядочности может идти речь у мошенников с обеих сторон!?
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9 час.
Надежда Никитина
Все равно, странно. Если внесены в базу, то трудно доказать фиктивность. Придется проверять всех занесенных и то совсем не ясно про эти маркеры, о которых сказал Гинзбург, да и есть ли они? Если есть, то хотелось бы знать что это за подозрительные маркеры. Скорее это очередное мошенничество. Просто кто то взял (на вскидку) кого то из базы и обозвал их липовыми, чтобы просто заработать. Может что то этим мошенникам достанется. Вот и ""преимущества" всеобщей цифровизации.
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9 час.

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