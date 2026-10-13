Самая вкусная курица на ужин, в сливочном соусе. За 30 минут на столе шикарное блюдо

Курица в сливочно-сырном соусе с шампиньонами и болгарским перцем на сковороде. Кусочки мяса сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат в соусе со сливочным сыром и овощами.
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