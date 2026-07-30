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Актриса и певица Алина Панкеева: что делать, если пропал голос перед важным выступлением

Актриса и певица Алина Панкеева: что делать, если пропал голос перед важным выступлением

Потеря голоса в самый ответственный момент знакома многим: перед важным выступлением, собеседованием или публичной речью волнение нередко провоцирует непроизвольное напряжение мышц гортани, из за чего голос становится хриплым или и вовсе пропадает.

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