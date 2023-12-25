Жюри конкурса "Золотое перо Приморья" приступит к оценке работ в январе

Члены жюри журналистского состязания "Золотое перо Приморья" (16+) начнут свою работу в январе. Материалы участников оценят представители медиасообщества, правительства Приморского края и общественные эксперты, сообщает ИА PrimaMedia.
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