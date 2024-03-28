Вместо Yamaha и Kawasaki – квадроциклы AODES

Китайская мототехника активно заполняет освободившиеся на российском рынке ниши. На выставке «Мотовесна», которая пройдет в московском Экспоцентре с 5 по 7 апреля 2024 года, будут представлены квадроциклы AODES, которые заменили технику марок BRP, Polaris, Yamaha и Kawasaki.