Audi рассекретила самый мощный Q8 за всю историю модели

Состоялся дебют обновленного Audi RS Q8: показали как «заряженный» вариант кроссовера, так и его «злую» версию с приставкой Performance, которая ранее проехала Нюрбургринг за рекордные 7 минут и 36,698 секунды.
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