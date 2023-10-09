Гимн Италии возглавил список самых популярных гимнов Кубка мира по регби в социальных сетях. Издание SportingPedia составило рейтинг самых популярных гимнов Кубка мира по регби в социальных сетях, основанный в основном на количестве просмотров на TikTok и YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии