Гимн Италии возглавил список самых популярных гимнов Кубка мира по регби в социальных сетях. Издание SportingPedia составило рейтинг самых популярных гимнов Кубка мира по регби в социальных сетях, основанный в основном на количестве просмотров на TikTok и YouTube.