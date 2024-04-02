Суд заочно приговорил сооснователя Pussy Riot к 8 годам и 4 месяцам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам и 4 месяцам колонии Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) — бывшего издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) и сооснователя панк-группы Pussy Riot.
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