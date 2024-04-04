Создает дыру во времени: Ученые встревожены последствиями загадочного поведения Земли Ирэн ОрлонскаяЧерез пять лет люди будут стоять перед сложным заданием — точно определить время, как сообщает профессор и геофизик из университета в Калифорнии, Дункан Агню, в своей статье, опубликованной в журнале Nature.