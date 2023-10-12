Дефицит бюджета Алтайского края в 2024 году планируется на уровне 10,4%

Томенко отметил, что за всеми цифрами стоят запросы жителей Алтайского края и их обращения к краевым и местным властям Проект бюджета Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен на рассмотрение в АКЗС.
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