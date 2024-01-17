Трамп против всех: чего ждать от президентской кампании в США Ирэн ОрлонскаяВ ходе предвыборной гонки на пост президента Соединенных Штатов Америки, два основных кандидата — Джо Байден и Дональд Трамп — оказались втянутыми в ожесточенную перепалку, в ходе которой они выражают свои точки зрения и атакуют друг друга.