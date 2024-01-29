Происшествие: Жил себе южный человечек в Северной столице. Жил хорошо, но захотелось ему жить ещё лучше, а для этого надо было поучаствовать (очень уважаемые люди пригласили) в разделе шкуры русского медведя.
Новый искренний помощник ФСБ
Комментарии
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Светлана Путря
Ты лучше что ли?
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3 час.
Владимир Лагно
Таких обычно расстреливают,так как дав согласие на работу с ФСБ,завтра он будет работать и на Моссад и на ФРГ....А вообще то в стране,где всё и все продаются и покупается,где честь и совесть вынесены за скобки где нравственность на уровне резинки трусов,где обман принят за право быть государственным орудием власти,то что нас ждёт???
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3 час.
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