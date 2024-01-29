Новый искренний помощник ФСБ

Владимир Лагно

Таких обычно расстреливают,так как дав согласие на работу с ФСБ,завтра он будет работать и на Моссад и на ФРГ....А вообще то в стране,где всё и все продаются и покупается,где честь и совесть вынесены за скобки где нравственность на уровне резинки трусов,где обман принят за право быть государственным орудием власти,то что нас ждёт???