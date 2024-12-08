Shot: жители Курска и Курчатова рассказали о громких взрывах

В Курской области 8 декабря прогремели взрывы. По информации из Telegram-канала SHOT, жители Курска и Курчатова услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, и увидели работу систем противовоздушной обороны.
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