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Тульские новости

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Бастрыкин требует доклад по нарушению прав многодетных семей в Туле

Бастрыкин требует доклад по нарушению прав многодетных семей в Туле

Многодетные семьи в Туле, получившие участки в 2012–2013 годах, до сих пор не имеют инфраструктуры: проезды разбиты, нет централизованного водоотведения.

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