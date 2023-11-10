От одного имени нашего президента западников корчит, как чертей от ладана Андрей Соколов Помните, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова советовал не читать перед обедом газет? Мол, это вредит пищеварению.
Путин: живее всех живых!
Комментарии
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ВН
Валерий Никитин
он же в бассейн ходит. само то!)
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13 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю, в бассейн должны ходить все пенсионеры, если это не противопоказано врачём. Мне легко - я занимался в академической гребле до призыва в СА. Относительно хоккея - Вы и про "королевский двор в миниатюре" написали, и про "с объезжающими защитниками и уворачивающимся от шайбы вратарём". Возможно это и так, хотя это игра коллективная и пусть катаются на коньках, а не только "отсиживают попы". Хотя это не всем дано - я не понимаю, например, как Мишустин будет играть в хоккей 😊 При этом понимаю - он на своём месте. А вспомните как Брежнев любил охотится и убивал кабана (или ему снайперы помогали), потом раздавал по куску мяса своим "приближённым".Суслов охоту не любил, но "принимал участие" 😊
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12 час.
ВН
Валерий Никитин
только из бассейна)
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9 час.
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