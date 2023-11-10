Путин: живее всех живых!

Игорь Кузнецов

Как я понимаю, в бассейн должны ходить все пенсионеры, если это не противопоказано врачём. Мне легко - я занимался в академической гребле до призыва в СА. Относительно хоккея - Вы и про "королевский двор в миниатюре" написали, и про "с объезжающими защитниками и уворачивающимся от шайбы вратарём". Возможно это и так, хотя это игра коллективная и пусть катаются на коньках, а не только "отсиживают попы". Хотя это не всем дано - я не понимаю, например, как Мишустин будет играть в хоккей 😊 При этом понимаю - он на своём месте. А вспомните как Брежнев любил охотится и убивал кабана (или ему снайперы помогали), потом раздавал по куску мяса своим "приближённым".Суслов охоту не любил, но "принимал участие" 😊