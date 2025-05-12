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Тимур Гурцкая: «Краснодар» хочет на место Петрова купить Хлусевича, над которым смеется вся страна. Они ведут переговоры, чуть ли не договорились»

Тимур Гурцкая: «Краснодар» хочет на место Петрова купить Хлусевича, над которым смеется вся страна. Они ведут переговоры, чуть ли не договорились»

«Краснодар» хочет на место Петрова купить Хлусевича, над которым смеется вся страна. Они ведут переговоры, чуть ли не договорились», – рассказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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