Группа антитеррора военной базы ЮВО в Армении уничтожила условного противника

При помощи огня боевых машин и благодаря слаженным действиям военнослужащих условный противник был ликвидирован в кратчайшие сроки.
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