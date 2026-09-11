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«Над Зеленским сгущаются тучи»: укро-политтехнолог – о страшном Хьюстоне, сошедшем с поезда в Киеве

«Над Зеленским сгущаются тучи»: укро-политтехнолог – о страшном Хьюстоне, сошедшем с поезда в Киеве

США держат в рукаве возможность персональных санкций и даже ареста счетов верхушки киевского режима. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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