15 октября в Тамбове отключат электричество на трех улицах

Во вторник, 15 октября, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики Отключения продлятся от трех до восьми часов.