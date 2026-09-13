Yemen Blame Game Begins: "Saudi-American F**k Up Of Epic Proportions" An official affiliated with Saudi-backed militias in Yemen told CNN that the Houthis "committed everything they had – waves upon waves of fighters.
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