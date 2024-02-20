Вступление СССР в ракетный век, развитие ракеты Р-1, ракета Р-2

Подъём ракеты Р-2 на пусковую площадкуПреодолев массу производственных трудностей и успешно развернув в 1948 году серийное производство первой отечественной баллистической ракеты Р-1 на заводе 88 в Подлипках, СССР успешно вступил в ракетный век.
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