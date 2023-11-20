Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий подростка в Свердловской области

В средствах массовой информации опубликован материал о том, что 19 ноября 2023 года у торгового центра на улице Ленина в городе Реж 15-летний мальчик нанес телесные повреждения несовершеннолетней девочке-инвалиду.
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