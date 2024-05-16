В Сакском районе ремонтируют 20-километровый участок дороги

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму будет отремонтирован участок дороги от Саки−Митяево до автодороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью протяжённостью более 20 километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии