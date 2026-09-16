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Татар-информ

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«Чтобы в семьях росли счастливые дети»: Ахметов вручил маткапитал в Челнах

«Чтобы в семьях росли счастливые дети»: Ахметов вручил маткапитал в Челнах

В Набережных Челнах вручили сертификаты на материнский капитал. В торжественной церемонии во Дворце торжеств приняли участие исполняющий обязанности председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов и мэр автограда Наиль Магдеев.

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