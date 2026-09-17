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"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи

"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи

Армия КНДР создаёт проблемы не только в Евразии, но и в Тихоокеанском регионе. Об этом Владимир Зеленский рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта после интервью японской медиакорпорации .

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