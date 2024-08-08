The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    Газпрем и есть газпрем! Опухоль на теле страны.Достояние "прохуд...
  • Grandad
    Сжиженный газ в баллонах подорожал в 3 раза за год!Достояние "прохуд...
  • Станислав Маликов
    Уволить этого Мюллера и отправить киркой махать на рудники.Достояние "прохуд...

"Газпром" продолжает подачу газа для стран ЕС через Украину

Как сообщил представитель российской компании "Газпром" Сергей Куприятнов, транзитный поток газа через территорию Украины снижается на напряженности в зоне прохождения магистрали, передает корреспондент The Moscow Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх