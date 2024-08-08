"Газпром" продолжает подачу газа для стран ЕС через Украину

Как сообщил представитель российской компании "Газпром" Сергей Куприятнов, транзитный поток газа через территорию Украины снижается на напряженности в зоне прохождения магистрали, передает корреспондент The Moscow Post.
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