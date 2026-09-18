Путин с огоньком: Россия не остановится и будет мощно наращивать оборонный потенциал!

В Кремле сегодня царила по-настоящему вдохновляющая атмосфера. Президент России Владимир Путин лично вручал награды лучшим работникам оборонных предприятий и при этом зарядил всех такой энергией, что мурашки по коже! «Мы будем и дальше делать всё необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК», — заявил глава государства, и в этих словах чувствовалась железная уверенность.