Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена посетил ИК-6 в Коломне

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в составе рабочей группы во главе с председателем Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Сергеем Леоновым посетил ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области, расположенное в городе Коломна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии