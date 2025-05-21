Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена посетил ИК-6 в Коломне

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в составе рабочей группы во главе с председателем Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Сергеем Леоновым посетил ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области, расположенное в городе Коломна.