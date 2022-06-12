Сотни юных ставропольцев получили первые паспорта в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!»

В 30 городах и округах Ставрополья в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» паспорта вручили более 500 юным жителям края, достигших высоких показателей в учебе, спортивной и творческой деятельности.
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