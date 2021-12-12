Почему наручные часы — лучший подарок к Новому году?

Какая деталь добавит вашему образу лоск и сделает его завершенным? Какой аксессуар станет показателем вашей статусности и той важной частью, которая поможет вам ненавязчиво акцентировать отменное чувство стиля и демонстрировать окружающим вашу яркую индивидуальность? Какое украшение подойдет и ценительницам ретро, и прогрессивным девушкам, влюбленным в современные гаджеты? Разумеется, наручные механические часы! И вовсе не из-за постоянных опозданий или синдрома отличницы! Этот аксессуар давно стал той стильной базовой вещью, которая будет актуальна всегда и при любых модных течениях, а значит, без нее никак не обойтись! Не случайно еще в XVI веке, когда появились первые наручные часы, это был исключительно женский аксессуар, потому что они выглядели очень изящно именно на тонких дамских запястьях.