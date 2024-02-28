Расписался в русофобии. Орбан не желал бы Венгрии общей границы с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что не желал бы своей стране иметь общую границу с Россией, потому что, по его словам, «сохранились плохие воспоминания» о тех временах, когда у нее была общая граница с Советским Союзом.
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