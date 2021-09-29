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Пострадавший от взрыва в Верхней Пышме мужчина до сих пор в реанимации в крайне тяжелом состоянии

52-летний мужчина, который пострадал при взрыве газа в Верхней Пышме, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации больницы №40 в Екатеринбурге, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

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