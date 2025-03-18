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Царьград

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Город Ашу в Челябинской области затапливает паводковыми водами

Город Ашу в Челябинской области затапливает паводковыми водами

С подтопленных улиц эвакуируют людей.Вследствие образования ледяного затора на реке Сим и интенсивных осадков произошло повышение уровня воды, что вызвало подтопление 31 частного домовладения в районе улиц Матросова, Набережная, Октябрьская и Заречная.

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