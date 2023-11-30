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Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию

Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию.

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
Сначала наладить в своей стране бесплатную медицину, а уж потом лечить приезжих. А то придешь в поликлинику врачи из таджикистана, узбекистана, индии, а где наши-то. Вроде институты выпускают мед.спецов, а их в поликлиниках нет. А иностранные специалисты не понятно, они специалисты с настоящим дипломом или с купленным? Кто проверяет откуда у них диплом?
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