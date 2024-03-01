Захарова нашла отсылку к Третьему рейху в беседе офицеров ФРГ об атаке на Крым

Действующая власть ФРГ ориентируется на опыт Третьего рейха (Нацисткая Германия — прим. URA.RU). Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на разговор немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
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