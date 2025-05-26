Надаль рассказал, как Маррей подколол его после поражения «Реала» от «Арсенала» в Лиге чемпионов

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся поклонником «Реала», рассказал, как двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей подколол его после вылета мадридского клуба из Лиги чемпионов в этом сезоне.
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