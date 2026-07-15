Энергия Джуена: путешествие к сердцу нанайской культуры и сакральному острову Ядасен

Иногда кажется, что настоящие приключения заканчиваются там, где заканчивается асфальт. Но мой личный опыт говорит об обратном: именно там, в отдалении от федеральных трасс, и начинается подлинная жизнь, полная открытий и встреч.
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