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Туризм и География

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Энергия Джуена: путешествие к сердцу нанайской культуры и сакральному острову Ядасен

Энергия Джуена: путешествие к сердцу нанайской культуры и сакральному острову Ядасен

Иногда кажется, что настоящие приключения заканчиваются там, где заканчивается асфальт. Но мой личный опыт говорит об обратном: именно там, в отдалении от федеральных трасс, и начинается подлинная жизнь, полная открытий и встреч.

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