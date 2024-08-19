Рабочую группу по вопросам клиентоцентричности и бережливого управления в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили организовать внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности и бережливого управления в работе исполнительных органов власти и подведомственных им госучреждений республики.
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