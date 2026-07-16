В Минобороны заявили о поражении цеха по сборке "Лютых" в Киеве

Также удары были нанесены по другим объектам в украинской столице и Одесской области.Министерство обороны России заявило, что в ночь на 16 июля групповые удары высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами были нанесены по ряду объектов в Киеве и в Одесской области.