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Царьград

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В Минобороны заявили о поражении цеха по сборке "Лютых" в Киеве

В Минобороны заявили о поражении цеха по сборке "Лютых" в Киеве

Также удары были нанесены по другим объектам в украинской столице и Одесской области.Министерство обороны России заявило, что в ночь на 16 июля групповые удары высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами были нанесены по ряду объектов в Киеве и в Одесской области.

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